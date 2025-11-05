Veranstaltungen
»32. Bundesweiter Friedensratschlag in Kassel«. Konferenz mit Ingar Solty, Helga Baumgarten, Karin Leukefeld, Hauke Ritz, Michael von der Schulenburg, Jörg Tiedjen. Sonnabend, 8.11./9.11., 12.15 Uhr. Ort: Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Str. 74, Frankfurt am Main. Veranstalter: Bundesausschuss Friedensratschlag
»Nazidreck wegmachen! Solidarisch für ein Nürnberg ohne Nazibanden und rechte Hetze!« Demonstration. Während Bürgermeister König wie Kanzler Merz in Migranten ein Problem im Stadtbild sieht, stellen wir eine steigende Gefahr von rechts fest. Sonnabend, 8.11., 14 Uhr. Ort: Hallplatz, Nürnberg. Veranstalter: Organisierte Autonomie, Antifa-Aktionskneipe, Revolutionäre Zukunft
»Wie das Gesundheitswesen militarisiert wird«. Vortrag. Die Gesundheitsversorgung der Zivilbevölkerung soll hinter der Versorgung der Militärangehörigen zurückstehen. Sonnabend, 8.11., 19 Uhr. Ort: Kiezraum des Dragoner Areals (hinterm Finanzamt), Mehringdamm, Berlin. Veranstalter: VVN-VdA, Initiative Frieden gewinnen
