Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.11.2025, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»32. Bundesweiter Friedensratschlag in Kassel«. Konferenz mit Ingar Solty, Helga Baumgarten, Karin Leukefeld, Hauke Ritz, Michael von der Schulenburg, Jörg Tiedjen. Sonnabend, 8.11./9.11., 12.15 Uhr. Ort: Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Str. 74, Frankfurt am Main. Veranstalter: Bundesausschuss Friedensratschlag
»Nazidreck wegmachen! Solidarisch für ein Nürnberg ohne Nazibanden und rechte Hetze!« Demonstration. Während Bürgermeister König wie Kanzler Merz in Migranten ein Problem im Stadtbild sieht, stellen wir eine steigende Gefahr von rechts fest. Sonnabend, 8.11., 14 Uhr. Ort: Hallplatz, Nürnberg. Veranstalter: Organisierte Autonomie, Antifa-Aktionskneipe, Revolutionäre Zukunft
»Wie das Gesundheitswesen militarisiert wird«. Vortrag. Die Gesundheitsversorgung der Zivilbevölkerung soll hinter der Versorgung der Militärangehörigen zurückstehen. Sonnabend, 8.11., 19 Uhr. Ort: Kiezraum des Dragoner Areals (hinterm Finanzamt), Mehringdamm, Berlin. Veranstalter: VVN-VdA, Initiative Frieden gewinnen

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.