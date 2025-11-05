Der wohl älteste Mann in Deutschland ist im Alter von 110 Jahren in Baden-Württemberg gestorben. Karl Haidle sei in der Nacht zum Sonnabend friedlich eingeschlafen, teilte die Gemeinde Kernen im Remstal bei Stuttgart unter Berufung auf die Familie mit. Geboren wurde Haidle am 2. September 1915. Nach seiner Ausbildung zum Mechaniker und dem Kriegsdienst sei er 1948 in seine Heimat Stetten – heute ein Teilort von Kernen – zurückgekehrt. Dort übernahm Haidle den elterlichen Betrieb und widmete sich der Landwirtschaft.(dpa/jW)