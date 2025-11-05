Die US-Schauspielerin Diane Ladd ist tot. Ihre Tochter, Schauspielerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter bekannt. Ihre »großartige Heldin« sei heute in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern (58) in einer Mitteilung, die dem Hollywood Reporter und anderen US-Medien vorlag. Ladd wurde 89 Jahre alt. Ladd war vor allem in Nebenrollen bekannt geworden und wurde dreimal für einen Oscar nominiert. Zusammen mit ihrer Tochter stand Ladd in dem Film »Die Lust der schönen Rose« (1991) vor der Kamera, beide erhielten damals eine Oscar-Nominierung. Zuvor spielten sie auch in David Lynchs »Wild at Heart« (1990) Seite an Seite. Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten. Sie spielte in »Alice lebt hier nicht mehr« (1974) unter der Regie von Martin Scorsese, in »China­town« und »Inland Empire« sowie in zahlreichen Fernsehserien. (dpa/jW)