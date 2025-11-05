Die frühere Sängerin der legendären Rockband Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, ist tot. »Ihre unverwechselbare Stimme und ihr strahlender Geist« hätten unzählige Fans berührt, hieß es in einer Würdigung der Band. Godchaux sei an Krebs gestorben, teilte ihr Sprecher laut der New York Times mit. Sie wurde 78 Jahre alt. Mitte der 1960er Jahre ging die Band um Frontmann Jerry Garcia aus der Musikszene von San Francisco hervor. Godchaux gehörte der Rockband zusammen mit ihrem Ehemann, dem Pianisten und Keyboarder Keith Godchaux, in den 1970er Jahren an. Sie sang auf Alben wie »Europe ’72« und »Terrapin Station«, war mit der Band auf Tour. Als Studiomusikerin wirkte Godchaux an Elvis’ »Suspicious Minds« und an dem Hit »When a Man Loves a Woman« von Percy Sledge mit. Sie arbeitete auch mit Cher, Dionne Warwick und Neil Diamond. (dpa/jW)