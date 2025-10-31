AP/dpa Lang ist’s her: Unterirdischer Atomtest am 23. März 1955 in der Wüste Nevadas

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag das US-Militär angewiesen, nach 33 Jahren die Tests mit Atomwaffen unverzüglich wiederaufzunehmen. Trump kündigte dies auf seiner Plattform »Truth Social« an, während er auf dem Weg zu einem Treffen mit Xi Jinping im südkoreanischen Busan war. Er sagte, er habe das Pentagon angewiesen, das US-Atomwaffenarsenal auf »gleicher Basis« wie andere Atommächte zu testen. Später, auf dem Rückweg nach Washington, sprach er davon, mit rivalisierenden Atommächten Schritt halten zu können. Auf die Frage, ob die Welt in bezug auf Nuklearwaffen in eine risikoreichere Phase eintrete, wies Trump die Gefahr zurück und erklärte, die US-Vorräte seien »gut gesichert«, bevor er hinzufügte, dass er eine Denuklearisierung begrüßen würde.

Die Reaktionen auf diese Ankündigung folgten prompt. Das chinesische Außenministerium forderte die USA auf, ihre Verpflichtung zu einem Moratorium für Atomtests einzuhalten und das globale strategische Gleichgewicht und die Stabilität zu wahren. Russland hoffe, dass Trump über die jüngsten russischen Waffentests der Rakete »Burewestnik« und der Unterwasserdrohne »Poseidon« korrekt informiert worden sei, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Es habe sich nicht um Atomwaffentests gehandelt, betonte er. Zugleich sagte er, dass die USA als souveräner Staat das Recht zu solchen Tests hätten, erinnerte jedoch an frühere Warnungen von Präsident Wladimir Putin, nach denen Russland dann ebenbürtig handeln werde. Gleichzeitig bekräftigte Peskow die Bereitschaft Moskaus zu atomaren Abrüstungsverhandlungen mit den USA. Man habe auf Russlands Vorschläge allerdings bisher keine Reaktion von Trump erhalten.

In den USA selbst kündigte die Abgeordnete der Demokraten, Dina Titus, an, ein Gesetz einzubringen, »um dem ein Ende zu setzen«. Laut Daryl Kimball, Direktor der Arms Control Association, bräuchten die USA mindestens 36 Monate, um unterirdische Atomtests wieder aufzunehmen. »Trump ist falsch informiert und weltfremd. Die USA haben keinen technischen, militärischen oder politischen Grund, die Atomexplosionstests zum ersten Mal seit 1992 wieder aufzunehmen.« (Reuters/jW)