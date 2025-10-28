Netanjahu befiehlt »intensive Angriffe« auf Gaza

Ohad Zwigenberg/AP/dpa Ist die ohnehin brüchige Waffenruhe damit schon wieder vorbei? Israels Ministerpräsident Netanjahu will wieder Angriffe auf Gaza durchführen lassen

Tel Aviv/Gaza. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, sofort »intensive Angriffe« im Gazastreifen auszuführen. Dies teilte das Büro Netanjahus nach einer Sicherheitsberatung des Regierungschefs mit. Daraufhin flog das Militär Angriffe auf Gaza-Stadt und ein Gebiet in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses, dem größten operativen Krankenhaus im Norden Gazas, wie Reuters unter Berufung auf Zeugen und Medien der Hamas berichtete. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

In der Erklärung des Büros wurde kein konkreter Grund für die Angriffe genannt, aber ein Militärvertreter warf der militanten Organisation einen Verstoß gegen die Waffenruhe vor. Demnach hätten sie einen Angriff auf Soldaten in einem Gebiet der Enklave durchgeführt, das unter israelischer Kontrolle steht. Das gilt für ca. die Hälfte des Gazastreifens. »Dies ist ein weiterer eklatanter Verstoß gegen den Waffenstillstand«, sagte der Vertreter. Die Hamas erklärte, sie halte sich an die Bedingungen der Waffenruhe, während Netanjahu nach Ausreden suche, um sich aus den Verpflichtungen Israels zurückzuziehen.

Zuvor hatte der rechte Premier die Hamas bereits beschuldigt, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben, indem sie im Rahmen der Rückführung der Leichen von Geiseln nach Israel einige falsche sterbliche Überreste übergeben habe. Die am Montag übergebenen sterblichen Überreste gehörten Ofir Tzarfati, einem Israeli, der während des Angriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet worden war. Tzarfatis sterbliche Überreste waren bereits während des Krieges teilweise von israelischen Truppen geborgen worden. Die Hamas erklärte daraufhin am Dienstag via Telegram, am Abend eine weitere Leiche auszuhändigen. Von insgesamt 28 getöteten Geiseln konnten 13 Leichen aufgrund der umfassenden Zerstörung im Gazastreifen bislang nicht übergeben werden. Türkische und ägyptische Einsatzkräfte sind mittlerweile vor Ort und unterstützen die Suche mit schwerem Gerät. Der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, erklärte jedoch später, die geplante Übergabe werde verschoben, da Israel gegen den Waffenstillstand verstoßen habe.

Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 10. Oktober im Rahmen des »Friedensplans« von US-Präsident Donald Trump gab es immer wieder tödliche Angriffe (vgl. junge Welt vom 21.10.2025). Dabei wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde bereits mehr als 90 Palästinenser getötet. Vor gut einer Woche wurden zwei israelische Soldaten getötet, die den Kollaborateur Abu Schabab vor dem Zugriff der Hamas schützen wollten. (dpa/Reuters/jW)