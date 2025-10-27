»Vor 35 Jahren - Schließung des Palastes der Republik«: 35. Wanderausstellung des Freundeskreises Palast der Republik, Quartiersmanagement Boulevard Kastanienallee, Stollberger Str. 33, 12627 Berlin-Hellersdorf, bis 18. Dezember, geöffnet jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr

»Vor 35 Jahren - Schließung des Palastes der Republik«: 36. Wanderausstellung des Freundeskreises Palast der Republik, Cafe Wostock, Weitlingstraße 97, 10317 Berlin, noch bis Ende Oktober, Jeden Freitag und Samstag von 16-20 Uhr