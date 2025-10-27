Hass auf die DDR: Der Palast musste wegVon jW
Mit dem Ende der DDR wurde auch das Schicksal des Palasts der Republik besiegelt. Wir hatten die Möglichkeit, mit Rudolf Denner (Freundeskreis Palast der Republik) und Joachim Thiele über ihre Erlebnisse im Palast, den Hass westdeutscher Politiker auf die DDR sowie über die Zeit nach dem Abriss, den Wiederaufbau des Berliner Schlosses und die Errichtung des Humboldt Forums zu sprechen.
»Vor 35 Jahren - Schließung des Palastes der Republik«: 35. Wanderausstellung des Freundeskreises Palast der Republik, Quartiersmanagement Boulevard Kastanienallee, Stollberger Str. 33, 12627 Berlin-Hellersdorf, bis 18. Dezember, geöffnet jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr
»Vor 35 Jahren - Schließung des Palastes der Republik«: 36. Wanderausstellung des Freundeskreises Palast der Republik, Cafe Wostock, Weitlingstraße 97, 10317 Berlin, noch bis Ende Oktober, Jeden Freitag und Samstag von 16-20 Uhr
