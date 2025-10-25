Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
24.10.2025, 19:43:42 / Ausland
Konflikt in Osteuropa

Ungarn will neue US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne umgehen

Orban_und_Trump_87577252.jpg
Michael Kappeler/dpa
Victor Orban bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten in Scharm El Scheich (14.10.2025)

Budapest. Die ungarische Regierung wird nach den Worten von Regierungschef Viktor Orban Möglichkeiten zur Umgehung der neuen US-Sanktionen gegen russische Energiekonzerne suchen. »Wir arbeiten an Wegen, diese (Sanktionen) zu umgehen«, sagte Orban am Freitag in einem Radiointerview. Am Mittwoch hatten die USA die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil mit Sanktionen belegt. »Wer eine Senkung der Energiepreise will, muss Ungarns Recht verteidigen, Öl und Gas aus Russland zu kaufen, oder zum gleichen Preis wie in Russland oder billiger«, fügte Orban hinzu. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland