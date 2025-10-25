Ungarn will neue US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne umgehen
Budapest. Die ungarische Regierung wird nach den Worten von Regierungschef Viktor Orban Möglichkeiten zur Umgehung der neuen US-Sanktionen gegen russische Energiekonzerne suchen. »Wir arbeiten an Wegen, diese (Sanktionen) zu umgehen«, sagte Orban am Freitag in einem Radiointerview. Am Mittwoch hatten die USA die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil mit Sanktionen belegt. »Wer eine Senkung der Energiepreise will, muss Ungarns Recht verteidigen, Öl und Gas aus Russland zu kaufen, oder zum gleichen Preis wie in Russland oder billiger«, fügte Orban hinzu. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
