Michael Kappeler/dpa Victor Orban bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten in Scharm El Scheich (14.10.2025)

Budapest. Die ungarische Regierung wird nach den Worten von Regierungschef Viktor Orban Möglichkeiten zur Umgehung der neuen US-Sanktionen gegen russische Energiekonzerne suchen. »Wir arbeiten an Wegen, diese (Sanktionen) zu umgehen«, sagte Orban am Freitag in einem Radiointerview. Am Mittwoch hatten die USA die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil mit Sanktionen belegt. »Wer eine Senkung der Energiepreise will, muss Ungarns Recht verteidigen, Öl und Gas aus Russland zu kaufen, oder zum gleichen Preis wie in Russland oder billiger«, fügte Orban hinzu. (AFP/jW)