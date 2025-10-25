Nach neuen US-Sanktionen: Sondergesandter des russischen Präsidenten in den USA
Moskau. Kurz nach der Verhängung von US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne ist ein Vertreter der russischen Regierung für Gespräche in die Vereinigten Staaten gereist. »In den USA angekommen, um den Dialog zwischen den USA und Russland fortzusetzen – Besuch vor einiger Zeit geplant auf Einladung der US-Seite«, erklärte Kirill Dmitriew, Sondergesandter des russischen Präsidenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit, am Freitag auf der Plattform X. »Das Potenzial für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland ist nach wie vor vorhanden, aber nur, wenn die Interessen Russlands mit Respekt behandelt werden«, betonte Dmitriew gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS mit Blick auf die jüngsten Sanktionen. Am Mittwoch hatten die USA die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil mit Sanktionen belegt. (AFP/jW)
