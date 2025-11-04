Gegründet 1947 Dienstag, 4. November 2025, Nr. 256
Aus: Ausgabe vom 04.11.2025, Seite 16 / Sport
Marathon

Ganz schön schnell

New York. Die Kenianerin Hellen Obiri hat beim prestigeträchtigen Marathon in New York einen Streckenrekord aufgestellt. Die 35jährige lief am Sonntag die 42,195 Kilometer lange Distanz in 2:19:51 Stunden und pulverisierte damit die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Margaret Okayo von 2:22:31 Stunden aus dem Jahr 2003. Bei den Männern siegte der Kenianer Benson Kipruto mit einer Zeit von 2:08:09 Stunden im Schlussspurt mit nur wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Alexander Mutiso. (dpa/jW)

