Aus: Ausgabe vom 04.11.2025, Seite 16 / Sport
Marathon
Ganz schön schnell
New York. Die Kenianerin Hellen Obiri hat beim prestigeträchtigen Marathon in New York einen Streckenrekord aufgestellt. Die 35jährige lief am Sonntag die 42,195 Kilometer lange Distanz in 2:19:51 Stunden und pulverisierte damit die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Margaret Okayo von 2:22:31 Stunden aus dem Jahr 2003. Bei den Männern siegte der Kenianer Benson Kipruto mit einer Zeit von 2:08:09 Stunden im Schlussspurt mit nur wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Alexander Mutiso. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Ist der Entwurf ein Indiz für neue Kräfteverhältnisse?vom 04.11.2025
-
Mit allerletzter Kraftvom 04.11.2025
-
Eine Schandevom 04.11.2025