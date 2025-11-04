Las Vegas. Cam Little hat in der NFL einen besonderen Rekord aufgestellt und aus 68 Yards (etwa 62 Meter) ein Field Goal erzielt. Da das Stadion ein Dach hat, spielte Wind keine Rolle. Der Kicker der Jacksonville Jaguars traf am Sonntag bei auslaufender Uhr vor der Halbzeit gegen die Las Vegas Raiders. Little erzielte insgesamt drei Field Goals. Aus 48 Yards sicherte er seinem Team 16 Sekunden vor Schluss durch den Ausgleich zum 23:23 die Verlängerung – und machte mit dem Extrapunkt nach einem Touchdown seines Quarterbacks Trevor Lawrence den Unterschied beim 30:29 gegen die Raiders. (dpa/jW)