Gegründet 1947 Dienstag, 4. November 2025, Nr. 256
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.11.2025, Seite 2 / Ausland
Einsturz Torre dei Conti

Ohne Kommentar

2 BM.jpg
Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der Torre dei Conti im Zentrum Roms ist am Montag während Restaurierungsarbeiten teilweise eingestürzt, ein Bauarbeiter wurde schwer verletzt. Der mittelalterliche Turm liegt in der Nähe von bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten. (jW)

