Ohne Kommentar
Der Torre dei Conti im Zentrum Roms ist am Montag während Restaurierungsarbeiten teilweise eingestürzt, ein Bauarbeiter wurde schwer verletzt. Der mittelalterliche Turm liegt in der Nähe von bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten. (jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Bittere Pille für Teheranvom 04.11.2025
-
Bemüht sich die Regierung, Maja T. zurückzuholen?vom 04.11.2025
-
»Justizreform« auf dem Wegvom 04.11.2025
-
Reichtum und Artenvielfaltvom 04.11.2025
-
US-Coup in Ecuadorvom 04.11.2025
-
Überzeugter Transatlantikervom 04.11.2025