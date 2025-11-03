Köln. Im Kölner Hauptbahnhof ist es zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei waren am frühen Samstag morgen »insgesamt jeweils 340 Anhänger der beiden Vereine beteiligt«. Die Polizei bestätigte damit einen Bericht der Bild. Ein Polizist wurde verletzt. Während die Dortmunder Fans nach der Rückreise vom Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf ihre Weiterfahrt warteten, fuhr auf dem Nachbargleis ein Zug mit Schalke-Anhängern vorbei. Diese befanden sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Der Zug der Schalker wurde durch eine Notbremsung im Bahnhof gestoppt – daraufhin stürmten zahlreiche Anhänger beider Lager aus ihren Zügen und gingen aufeinander los. (dpa/jW)