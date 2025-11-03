Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 10 / Feuilleton
Film
Tchéky Karyo verstorben
Der französische Schauspieler Tchéky Karyo ist im Alter von 72 Jahren infolge einer Krebserkrankung gestorben. In der Türkei geboren und in Paris aufgewachsen, begann er mit der Schauspielerei am Theater. Er wirkte mit in Luc Bessons »Nikita«, gab einen Bösewicht in der James-Bond-Verfilmung »Golden Eye« und war Gangster in »Bad Boys«. Insgesamt spielte Karyo in rund 80 Filmen mit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Feuilleton
-
Nicht von dieser Weltvom 03.11.2025
-
Der Witz der Variationenvom 03.11.2025
-
Literatur ist gefährlichvom 03.11.2025
-
Nachschlag: Eine bessere Bahn ist möglichvom 03.11.2025
-
Vorschlagvom 03.11.2025
-
Veranstaltungenvom 03.11.2025