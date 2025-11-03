Der französische Schauspieler Tchéky Karyo ist im Alter von 72 Jahren infolge einer Krebserkrankung gestorben. In der Türkei geboren und in Paris aufgewachsen, begann er mit der Schauspielerei am Theater. Er wirkte mit in Luc Bessons »Nikita«, gab einen Bösewicht in der James-Bond-Verfilmung »Golden Eye« und war Gangster in »Bad Boys«. Insgesamt spielte Karyo in rund 80 Filmen mit. (dpa/jW)