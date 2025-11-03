Gegründet 1947 Montag, 3. November 2025, Nr. 255
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 10 / Feuilleton
Film

Tchéky Karyo verstorben

Der französische Schauspieler Tchéky Karyo ist im Alter von 72 Jahren infolge einer Krebserkrankung gestorben. In der Türkei geboren und in Paris aufgewachsen, begann er mit der Schauspielerei am Theater. Er wirkte mit in Luc Bessons »Nikita«, gab einen Bösewicht in der James-Bond-Verfilmung »Golden Eye« und war Gangster in »Bad Boys«. Insgesamt spielte Karyo in rund 80 Filmen mit. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.