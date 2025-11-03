Gegründet 1947 Montag, 3. November 2025, Nr. 255
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 2 / Ausland
Migrationspolitik

Ohne Kommentar

2 BM.JPG
Leah Millis/REUTERS
Blume statt Knüppel: Pfarrer David Black trotzt Polizeistaffel bei einem Protest vor einer Einrichtung der US-Einwanderungsbehörde ICE in Chicago (1.11.2025)

