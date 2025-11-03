Luis M. Alvarez/FR596 AP/AP/dpa Der Brandstifter als Feuerwehrmann: Donald Trump kehrt von Asien-Tournee zurück (Andrews Air Base, 30.10.2025)

Donald Trump, Rächer der bedrohten Milliardäre und der unterdrückten Weißen, schlägt wieder einmal zu. Diesmal stiftet er keinen Frieden, nein, er rettet verfolgte Christen, und zwar in Nigeria. Wenn die Regierung des Landes es weiterhin erlaube, dass Christen ermordet würden, dann werde er US-Militärs schicken, um mit den Dschihadisten, die in Nigeria wüteten, aufzuräumen, kündigte er an. Das Pentagon solle nun Militärangriffe vorbereiten. Kriegsminister Pete Hegseth ließ sich mit einem gehorsamen »Yes, Sir« zitieren und ging an die Arbeit. Nein, kein Scherz: Trump droht mit einem Angriff auf Nigeria.

Was in aller Welt ist da los? Dass in Nigeria mörderische Gewalt grassiert, ist nicht neu. Vor allem im Norden des Landes wüten Dschihadisten, etwa die von Boko Haram. Daneben ist in der übel verarmten Region, in der die Staatsmacht nur noch wenig Kontrolle hat, Bandengewalt verbreitet. Konflikte zwischen Hirten und Ackerbauern, zwischen Sprachgruppen kommen hinzu. Dass dabei zahlreiche Christen zu Tode kommen, stimmt – wie könnte es anders sein, wenn Dschihadisten morden? Und dennoch: Von einem gezielten Genozid an Christen zu reden, die fast die Hälfte der Bevölkerung stellen, das wird – um es unangemessen höflich zu formulieren – der höchst komplexen Lage in Nigeria nicht gerecht.

Von einem Genozid an Nigerias Christen schwadroniert freilich die christliche Rechte in den USA schon lange. Prominente Politiker, etwa der Rechtsaußensenator Ted Cruz, treiben das Thema inzwischen voran. Trump, nicht gewillt, sich von ihnen in den Schatten stellen zu lassen, setzt sich nun an die Spitze der Bewegung. Wozu? Nigerianisches Erdöl braucht der Fracking-Fürst nicht. Zuletzt gab es Putschgerüchte in Abuja; haben die USA dort eine Karte im Spiel? Bekannt ist bislang nichts. Wie auch immer: Wenn andere über Genozide an Muslimen in Gaza und im Sudan klagen, kann es nicht schaden, ihnen vorgebliche Genozide an Christen entgegenzuhalten. Die sind schließlich Glaubensgenossen des selbsterklärten Herren der Welt, der mit seinem Einsatz endlich in die Rolle eines Rächers der Christen schlüpfen und die tatsächlichen Genozide zumindest relativieren kann.