Jesus hat den Größten
Mit einer Höhe von rund 162,91 Metern überragt die Sagrada Família nun das Ulmer Münster um 1,41 Meter und hat damit den höchsten Kirchturm der Welt. Mit dem Aufsetzen eines Kreuzsegments auf dem sogenannten Turm Jesu Christi wurde die berühmte Basilika in Barcelona am Donnerstag zum neuen Rekordhalter. Das Ulmer Münster hatte den Status seit seiner Fertigstellung im Jahr 1890 inne. Fertig ist die Sagrada Família, an der seit 1882 gebaut wird, aber noch lange nicht. Der Leiter der Bauabteilung geht von einer Fertigstellung frühestens in zehn Jahren aus. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
