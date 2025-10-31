Gegründet 1947 Freitag, 31. Oktober 2025, Nr. 253
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 31.10.2025, Seite 16 / Sport
Radsport

Günter Haritz tot

Frankfurt am Main. Bahnradolympiasieger Günter Haritz ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte der deutsche Radsportverband German Cycling unter Berufung auf das direkte Umfeld des gebürtigen Heidelbergers mit. Demnach erlag Haritz in der Nacht zum Mittwoch einem Krebsleiden. Haritz gehörte in den 70er Jahren dem sogenannten Goldvierer von Bundestrainer Gustav Kilian an. Höhepunkt war die Goldmedaille bei den Spielen in München 1972 zusammen mit Jürgen Colombo, Udo Hempel und Günther Schumacher. Dazu gewann der »Blitz aus Leimen« genannte Haritz in der Mannschaftsverfolgung auch 1970 und 1973 den WM-Titel. Er bestritt 83 Sechstagerennen, von denen er elf gewann. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Sport