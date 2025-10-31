Frankfurt am Main. Bahnradolympiasieger Günter Haritz ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte der deutsche Radsportverband German Cycling unter Berufung auf das direkte Umfeld des gebürtigen Heidelbergers mit. Demnach erlag Haritz in der Nacht zum Mittwoch einem Krebsleiden. Haritz gehörte in den 70er Jahren dem sogenannten Goldvierer von Bundestrainer Gustav Kilian an. Höhepunkt war die Goldmedaille bei den Spielen in München 1972 zusammen mit Jürgen Colombo, Udo Hempel und Günther Schumacher. Dazu gewann der »Blitz aus Leimen« genannte Haritz in der Mannschaftsverfolgung auch 1970 und 1973 den WM-Titel. Er bestritt 83 Sechstagerennen, von denen er elf gewann. (dpa/jW)