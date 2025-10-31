Über Friedrichshain brummt die BerlinmaschineVon Kai Pohl
Flaktrümmerberge am Märchenbrunnen,
Endsilbenreime zu Rosen gebunden.
Im Garten zwitschern Leninplatzpatronen,
wo heut die Entzweiten Nationen wohnen.
*
Am Wolkenturm, zwischen Neonhimmeln,
bekritzelt von lüsternem Spottlichtpimmel,
vereint sich Prolet- mit Prekariermacht
zu einer gewaltigen Kissenschlacht.
*
Warschauer Brückner stellt Überblickspose.
Vivantesnah buddelt Herbstzeitlose,
wund und abgerissen wie das SEZ,
nach dem Abendlabsal in ’nem kühlen Bett.
*
Derweil Bersarin den Birkenmast schwenkt
und Onkel Hotte am Oberbaum hängt.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
links & bündig gegen rechte Bünde
