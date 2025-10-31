Gegründet 1947 Freitag, 31. Oktober 2025, Nr. 253
Aus: Ausgabe vom 31.10.2025, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke

Über Friedrichshain brummt die Berlinmaschine

Von Kai Pohl

Flaktrümmerberge am Märchenbrunnen,

Endsilbenreime zu Rosen gebunden.

Im Garten zwitschern Leninplatzpatronen,

wo heut die Entzweiten Nationen wohnen.

*

Am Wolkenturm, zwischen Neonhimmeln,

bekritzelt von lüsternem Spottlichtpimmel,

vereint sich Prolet- mit Prekariermacht

zu einer gewaltigen Kissenschlacht.

*

Warschauer Brückner stellt Überblickspose.

Vivantesnah buddelt Herbstzeitlose,

wund und abgerissen wie das SEZ,

nach dem Abendlabsal in ’nem kühlen Bett.

*

Derweil Bersarin den Birkenmast schwenkt

und Onkel Hotte am Oberbaum hängt.

