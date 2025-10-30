Caen. Die DFB-Frauen stehen erstmalig im Endspiel der Nations League. Dem Team von Bundestrainer Christian Wück genügte im Halbfinalrückspiel gegen Frankreich in Caen ein 2:2 (1:1) zum Weiterkommen. Im ersten Aufeinandertreffen hatte der Olympiadritte mit dem 1:0 in Düsseldorf am vergangenen Freitag den Grundstein gelegt. Nicole Anyomi (12.) und Klara Bühl (50.) erzielten die Tore für die DFB-Frauen im Stade Michel-d’Ornano. Die Französinnen waren zuvor durch Melvine Malard (3.) früh in Führung gegangen, mit zunehmender Spieldauer steigerte sich das DFB-Team. Nach dem Ausgleich durch Clara Matéo (89.) musste dennoch gezittert werden. Finalgegner am 28. November und am 2. Dezember ist Spanien. Das Hinspiel gegen die favorisierten Weltmeisterinnen, die Schweden mit 4:0 und 1:0 besiegten, bestreitet die deutsche Auswahl in Kaiserslautern.(dpa/jW)