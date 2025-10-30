Los Angeles. Die Toronto Blue Jays haben sich in der Endspielserie der Major League Baseball eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier gewannen Spiel vier der World Series bei den Los Angeles Dodgers in der Nacht zu Mittwoch mit 6:2. Durch den wichtigen Erfolg glich Toronto in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Keine 24 Stunden nach der bitteren Niederlage nach 18 Innings im dritten Spiel lebt Torontos Traum vom ersten Titel seit 32 Jahren weiter. Ein Two-Run-Homerun von Vladimir Guerrero Jr. im dritten Inning und eine starke Leistung von Pitcher ­Shane Bieber legten den Grundstein für den Sieg der Blue Jays. Die Blue Jays standen zum bislang letzten Mal bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale. Die Dodgers könnten als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert die World Series zweimal in Folge gewinnen. (sid/jW)