Gegründet 1947 Mittwoch, 29. Oktober 2025, Nr. 251
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.10.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Zwei Spiele Sperre

Mönchengladbach. Fußballprofi Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach in den nächsten beiden Bundesligaspielen fehlen. Das DFB-Sportgericht belegte den 22jährigen wegen rohen Foulspiels mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Das teilte der Deutsche Fußballbund nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit. Castrop hatte im Spiel gegen den FC Bayern München am vergangenen Sonnabend in der 19. Minute nach einem Foul an Münchens Luis Díaz von Schiedsrichter Sascha Stegemann die rote Karte gesehen. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.