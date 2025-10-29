Mönchengladbach. Fußballprofi Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach in den nächsten beiden Bundesligaspielen fehlen. Das DFB-Sportgericht belegte den 22jährigen wegen rohen Foulspiels mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Das teilte der Deutsche Fußballbund nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit. Castrop hatte im Spiel gegen den FC Bayern München am vergangenen Sonnabend in der 19. Minute nach einem Foul an Münchens Luis Díaz von Schiedsrichter Sascha Stegemann die rote Karte gesehen. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa/jW)