Die Wette gilt
Ankara. Hunderte Schiedsrichter in den türkischen Profiligen haben sich dem nationalen Fußballverband zufolge an Wetten auf Spiele beteiligt. Es gehe um 152 Referees, die aktiv Wetten plaziert haben sollen, sagte der Präsident des türkischen Fußballverbandes, İbrahim Hacıosmanoğlu, laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Davon seien sieben Spitzenschiedsrichter. Insgesamt hätten Auswertungen ergeben, dass 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern in den Profiligen ein Wettkonto besäßen. Der Disziplinarausschuss werde nun die »notwendigen Verfahren« einleiten, sagte Hacıosmanoğlu, ohne konkrete Details zu nennen. Wetten sind auch Referees in den türkischen Ligen in der Regel untersagt. Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, Ermittlungen zu den Vorwürfen seien eingeleitet. (dpa/jW)
