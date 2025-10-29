Moskau. Russlands Fußballverband will trotz der wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen wieder auf die internationale Bühne. »Russland ist immer bereit«, sagte Verbandschef Alexander Djukow auf die Frage des russischen Portals Sport 24, ob sein Land bereit sei, die Fußballeuropameisterschaft 2032 auszutragen, wenn der bisher vorgesehene Kogastgeber Italien wegen Problemen zurücktreten müsse. Er machte allerdings keine Angaben dazu, ob sich Russland tatsächlich neu für die Ausrichtung beworben habe. Der europäische Dachverband UEFA hatte bereits 2022 die Bewerbung Russlands als EM-Ausrichter für unzulässig erklärt.

Die EM 2032 soll in der Türkei und Italien stattfinden. Zuletzt gab es aber vermehrt Kritik am Zustand der Stadien in Italien, die teilweise als nicht EM-tauglich eingestuft wurden. Die Chancen für einen Wechsel der EM nach Russland stehen freilich schlecht. Sowohl die Klubmannschaften als auch der russische Fußballverband sind aktuell von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. (dpa/jW)