Veranstaltungen
»Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden! Blockade gegen Kuba aufheben!« Kundgebung anlässlich der Abstimmung auf der heute stattfindenden UN-Vollversammlung. Mittwoch, 29.10., 17 Uhr. Ort: Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, Berlin. Veranstalter: Cuba Sí Berlin u. a.
»Mythos Demokratieförderung. Sanktionen am Beispiel Kuba«. Vortrag mit Diskussion. Neue Sanktionen der USA werden mit mangelnder Demokratie in Kuba begründet. Edgar Göll stellt das demokratische und Wirtschaftssystem des Landes vor. Donnerstag, 30.10., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Netzwerk Cuba
»46. Augsburger Friedenswochen«. Eröffnung mit dem mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm »No other Land« über zwei junge Männer – einen Palästinenser und einen Israeli –, die gemeinsam gegen Gewalt, Besatzung und Ohnmacht Widerstand leisten. Mehr Informationen: augsburger-friedensinitiative.de. Freitag, 31.10., 19 Uhr. Ort: Zeughaus, Filmsaal, Zeugplatz 4, Augsburg. Veranstalter: ATTAC Augsburg
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Rotlicht: Voluntarismusvom 29.10.2025
-
Nachschlag: Antarktisvom 29.10.2025
-
Vorschlagvom 29.10.2025
-
Das Superman-Syndromvom 29.10.2025
-
Schmidt-Schaller, Oehme, Pasolinivom 29.10.2025
-
Um die Wurstvom 29.10.2025
-
Der Sand von Gaza-Ostvom 29.10.2025
-
Ein trinkender Mannvom 29.10.2025