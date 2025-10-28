US-Schauspielerin June Lockhart ist tot. Sie starb im Alter von 100 Jahren in ihrem Haus im kalifornischen Santa Monica. Fernsehzuschauer kennen Lockhart vor allem durch die Serie »Lassie«, in der sie ab 1958 in über 200 Folgen die sanftmütige Mutter Ruth Martin des kleinen Timmy (Jon Provost) spielte. Ab Mitte der 60er Jahre hatte sie eine Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie »Verschollen zwischen fremden Welten« als Mutter einer Familie auf einer Weltraummission. Sie sei ihm am Set und über die Dreharbeiten hinaus »mit Respekt, Liebe und tiefer Zuneigung« begegnet, sagte Provost (75) auf Anfrage der dpa. »Sie war definitiv meine ›andere‹ Mutter für den Rest meines Lebens.« Lockhart hinterlasse viele Freunde, Millionen von Fans, ein unglaubliches Schauspielvermächtnis »und süße Erinnerungen, die ich für immer schätzen werde«. Provost spielte von seinem 7. bis zum 14. Lebensjahr den kleinen Blondschopf Timmy, der mit dem berühmten Langhaarcollie Lassie zahlreiche Abenteuer erlebt. Lockhart spielte bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit, darunter waren Gastrollen in Serien wie »General Hospital«, »Eine starke Familie« und »Beverly Hills, 90210«. (dpa/jW)