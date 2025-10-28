USA unter falscher FlaggeVon Volker Hermsdorf
Venezuela hat am Sonntag gegen eine mögliche militärische Provokation des Nachbarlandes Trinidad und Tobago und des US-Geheimdiensts CIA protestiert. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez warf der Regierung in Port of Spain vor, als Vasall Washingtons eine »koloniale militärische Aggression« zu unterstützen. Es gebe Beweise für eine geplante »False-Flag-Aktion« in Grenzgewässern, die einen Krieg provozieren solle. Auch Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sprach von einem Versuch, einen Angriff auf sein Land zu rechtfertigen, um einen Staatsstreich zu provozieren und sich an Venezuelas Rohstoffen zu bereichern.
Zuvor hatten die USA den Lenkwaffenzerstörer USS »Gravely« nach Trinidad und Tobago verlegt und gemeinsam mit den Streitkräften des nicht weit von der venezolanischen Küste entfernt liegenden Inselstaats ein Manöver begonnen. Washington zufolge ist es Teil einer Anfang September gestarteten Operation, die nominell der »Bekämpfung des Drogenhandels« in der Region dienen soll. US-Präsident Donald Trump macht Maduro und Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro für den Schmuggel verantwortlich. Belege dafür haben die USA nicht vorgelegt.
Doch direkte US-Angriffe auf das Territorium Venezuelas rücken offenbar näher. Nachdem das US-Militär in den vergangenen Wochen mehrere angebliche Drogenboote in karibischen und pazifischen Gewässern versenkt und dabei mindestens 43 Menschen getötet hat, erklärte Senator Lindsey Graham, ein Vertrauter Trumps, am Wochenende gegenüber CBS News, der Präsident werde den Kongress nach der Rückkehr von seiner Asientournee über mögliche Operationen in Venezuela und Kolumbien unterrichten. »Es wird ein Briefing über eine eventuelle Ausweitung vom Meer auf das Land geben«, kündigte der Republikaner an.
Die US-amerikanische Eskalation tritt damit in eine neue und gefährliche Phase. Washingtons militärische Präsenz vor Ort wurde bereits verstärkt. Das Flugzeugträgergeschwader der USS »Gerald R. Ford« nimmt seit dem Wochenende Kurs auf Venezuela. Mehrere lateinamerikanische Regierungen und UN-Vertreter haben die bereits erfolgten tödlichen Angriffe auf zivile Boote als völkerrechtswidrige »außergerichtliche Hinrichtungen« verurteilt. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja spricht von einer »unverschämten Kampagne des Drucks«.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
- 18.09.2025
Rechtsbruch auf hoher See
- 28.08.2025
Monroe-Doktrin lässt grüßen
- 23.08.2025
Widerspruch gegen Aggression
Mehr aus: Ausland
-
Tauziehen um »Drahtzieher«vom 28.10.2025
-
»Vorgeschmack auf das, was kommen könnte«vom 28.10.2025
-
Geraubter Siegvom 28.10.2025
-
Hoffnung auf Mamdanivom 28.10.2025
-
Israels Hilfssheriff in Ramallahvom 28.10.2025
-
Milei mit Rückenwindvom 28.10.2025
-
Kriegsdienst kehrt zurückvom 28.10.2025