Geraubter Sieg
Kameruns Staatschef Paul Biya steht im Alter von 92 Jahren vor einer achten Amtszeit. Nach dem am Montag veröffentlichten Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vom 12. Oktober soll er mehr als 53 Prozent der Stimmen auf sich vereint haben. Die Abstimmung gilt allerdings als unfrei und manipuliert. Exminister Issa Tchiroma Bakary belegte in ihr mit rund 35 Prozent den zweiten Platz. Am Sonntag gab es in mehreren Städten Kameruns Proteste seiner Anhänger. In der Hafenstadt Douala (Foto) kamen dabei nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben. (dpa/jW)
