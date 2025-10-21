Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Krawatte mit Botschaft? Die Außenminister Russlands und der USA am Rande des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska (16.8.2025)

Moskau. Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben am Montag zur Vorbereitung eines in Aussicht gestellten Präsidententreffens zum Ukraine-Krieg miteinander telefoniert. Das teilten die Außenministerien in Moskau und Washington mit. Einer Mitteilung aus Moskau zufolge wurden konkrete Schritte besprochen, um Verabredungen aus dem Telefongespräch von Putin und Trump am vergangenen Donnerstag umzusetzen. Ein Sprecher Rubios sagte in Washington, Ziel der Kontakte sei eine »dauerhafte Lösung für den russisch-ukrainischen Krieg«, wie Präsident Trump sie anstrebe.

Trump hatte nach dem Telefonat mit Putin angekündigt, dass er sich mit dem Kremlchef bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen wolle. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht. Vorher ist ein Treffen der Außenminister geplant. Die Präsidenten hatten sich bereits Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Der überraschend verkündete zweite Gipfel durchkreuzte Erwartungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und der auf eine Fortsetzung des Krieges hinarbeitenden Akteure in der EU, von Trump eine Zusage für die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs »Tomahawk« zu erhalten. Moskau hatte Washington zuletzt nachdrücklich vor einer solchen Lieferung gewarnt. (dpa/jW)