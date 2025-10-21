Gegründet 1947 Dienstag, 21. Oktober 2025, Nr. 244
Online Extra
20.10.2025, 18:16:25 / Inland
Ukraine-Krieg

Gipfel in Budapest: Bulgarien würde russischem Präsidenten Überflug gestatten

Russlands_Praesident_81281646.jpg
Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Im Anflug: Der russische Präsident im Cockpit eines Flugsimulators an der Höheren Militärfliegerschule in Krasnodar (7.3.2024)

Sofia. Die bulgarische Regierung signalisiert, dass sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Überflug erlauben wird, sollte er zu dem geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Budapest reisen. »Wenn Bemühungen zum Erzielen von Frieden gemacht werden, (und) falls die Bedingung dafür ist, dass es ein Treffen gibt, dann ist es am logischsten, dass ein solches Treffen auf machbare Weise ermöglicht wird«, sagte der bulgarische Außenminister Georg Georgiew am Montag laut einem Bericht des staatlichen Rundfunksenders in Sofia am Rande des EU-Ministerrats in Luxemburg. Eine der möglichen Flugrouten von Moskau nach Budapest führt über das Schwarze Meer, Bulgarien und Serbien. Der EU-Luftraum und damit auch der Bulgariens wurde 2022 für russische Flugzeuge geschlossen. Andere theoretisch mögliche Routen liegen nördlicher – über Belarus, Polen und die Slowakei oder über die Ostsee, Deutschland und Tschechien bzw. Österreich. (dpa/jW)

