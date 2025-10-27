»Abschiebung, Abschreckung, Repression – Die Geflüchteten zahlen den Preis«: Durch die Verschärfung der Gesetze und Militarisierung der Grenze versuchen die EU-Staaten die Migration zu bekämpfen, die sie selber durch imperialistische Politik, Abschottung der Märkte und Klimawandel verursachen. Über die Fluchtursachen wird kaum gesprochen. Mit Kerem Schamberger, Migrationsexperte und Öffentlichkeitsreferent bei medico international. Veranstalter: junge Welt Leserinitiative München, Institut für Bildung und Entwicklung, mit Unterstützung durch das Münchner Friedensbündnis. Dienstag 28.10. um 19 Uhr im Eine-Welt-Haus Schwanthalerstraße 80, München.

»Frieden in Gaza?«: Der Nahostreferent von Medico International, Riad Othman, gibt einen Überblick über die humanitäre Lage im Gazastreifen und fragt, ob der Trump-Plan tatsächlich zu Stabilität und einem nachhaltigen Frieden in der Region beitragen kann. Dienstag 28.10. um 18.30 Uhr im Bürgerbildungszentrum Eberswalde, Puschkinstr. 13.

»UN stärken – US-Blockade gegen Kuba aufheben«: Am 29.10.25 erfolgt im Rahmen der UN-Generalversammlung erneut eine Abstimmung über eine Resolution zur Beendigung der US-amerikanischen Blockade gegen das sozialistische Kuba. Cuba Sí ruft alle Freunde des kubanischen Volkes, des Friedens und des Völkerrechts auf, ein Zeichen vor dem Auswärtigen Amt zu setzen. Mittwoch 29.10. um 17 Uhr gegenüber dem Auswärtigen Amt in Berlin, Werderscher Markt 1.