Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich für die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 in Wien ausgesprochen. »Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten«, sagte Stocker im Gespräch mit der dpa. Im Dezember will die Europäische Rundfunkunion abschließend mit ihren Mitgliedern über die Frage beraten. Einige Staaten wie Spanien, die Niederlande und Irland haben im Fall eines israelischen Auftritts mit Boykott gedroht. Nach dem Sieg des österreichischen Countertenors JJ mit seinem Song »Wasted Love« im vergangenen Jahr beim ESC in Basel findet der 70. ESC in Wien statt. Der ORF organisiert das Event. (dpa/jW)