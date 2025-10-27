Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 2 / Inland
»Christopher Street Day«

CSD in Cottbus

2 BM.jpg
NurPhoto/IMAGO

Zum 17. »Christopher Street Day« sind am Sonnabend einige hundert Menschen durch Cottbus gezogen, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen und Transmenschen und für Selbstbestimmung zu demonstrieren. Nachdem in anderen Städten zuvor mehrere CSD-Veranstaltungen vorzeitig aufgelöst oder abgesagt wurden, fand die Demonstration in Cottbus unter erhöhter Bewachung statt. Sozialistische Gruppen reihten sich mit antimilitaristischen Losungen ein, Neonazis demonstrierten gegen den CSD.(jW)

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.