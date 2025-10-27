NurPhoto/IMAGO

Zum 17. »Christopher Street Day« sind am Sonnabend einige hundert Menschen durch Cottbus gezogen, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen und Transmenschen und für Selbstbestimmung zu demonstrieren. Nachdem in anderen Städten zuvor mehrere CSD-Veranstaltungen vorzeitig aufgelöst oder abgesagt wurden, fand die Demonstration in Cottbus unter erhöhter Bewachung statt. Sozialistische Gruppen reihten sich mit antimilitaristischen Losungen ein, Neonazis demonstrierten gegen den CSD.(jW)