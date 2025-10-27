CSD in Cottbus
Zum 17. »Christopher Street Day« sind am Sonnabend einige hundert Menschen durch Cottbus gezogen, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen und Transmenschen und für Selbstbestimmung zu demonstrieren. Nachdem in anderen Städten zuvor mehrere CSD-Veranstaltungen vorzeitig aufgelöst oder abgesagt wurden, fand die Demonstration in Cottbus unter erhöhter Bewachung statt. Sozialistische Gruppen reihten sich mit antimilitaristischen Losungen ein, Neonazis demonstrierten gegen den CSD.(jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Kriegshysterie im Klassenzimmervom 27.10.2025
-
»Die Hälfte steht länger als ein Jahr leer«vom 27.10.2025
-
Kein Neuanfangvom 27.10.2025
-
Neue Wege, bleibender Druckvom 27.10.2025
-
Neue Sorgen bei PCK Schwedtvom 27.10.2025
-
H & M entsorgt Angestellte per Filialkarussellvom 27.10.2025