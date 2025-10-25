Der britische Musiker Dave Ball vom Synthiepopduo Soft Cell ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte. Das Duo stand noch bis vor wenigen Wochen gemeinsam auf der Bühne. Almond und Ball gründeten die Band 1979 in Leeds und waren für viele andere Bands stilprägend, etwa die Pet Shop Boys. Ihr größter Hit war »Tainted Love« von 1981. (dpa/jW)