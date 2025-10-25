Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 2 / Ausland
Spanien

Feministinnen protestieren

2_BM.jpg
Aaron Heredia/ZUMA Press Wire/imago

In Madrid sind Frauen am Donnerstag abend für kostenlose und legale Schwangerschaftsabbrüche im öffentlichen Gesundheitswesen auf die Straße gegangen. »Wir berufstätigen Frauen sind auf die Straße gegangen, um Isabel Díaz Ayuso klarzumachen, dass wir nicht gehen werden, sondern bleiben, um unsere Rechte zu verteidigen«, erklärte eine Vertreterin der Kommunistischen Jugend. Die konservative Regionalpräsidentin Díaz Ayuso weigert sich, auf Weisung der Regierung eine Liste von Ärzten zu veröffentlichen, die Abtreibungen ablehnen. (jW)

