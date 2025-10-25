Aaron Heredia/ZUMA Press Wire/imago

In Madrid sind Frauen am Donnerstag abend für kostenlose und legale Schwangerschaftsabbrüche im öffentlichen Gesundheitswesen auf die Straße gegangen. »Wir berufstätigen Frauen sind auf die Straße gegangen, um Isabel Díaz Ayuso klarzumachen, dass wir nicht gehen werden, sondern bleiben, um unsere Rechte zu verteidigen«, erklärte eine Vertreterin der Kommunistischen Jugend. Die konservative Regionalpräsidentin Díaz Ayuso weigert sich, auf Weisung der Regierung eine Liste von Ärzten zu veröffentlichen, die Abtreibungen ablehnen. (jW)