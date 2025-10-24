Nyon. Am dritten Spieltag der Champions League ist ein Torrekord aufgestellt worden: 71 Tore in 18 Spielen. Zuvor waren laut UEFA der erste Spieltag der laufenden Saison und der fünfte Spieltag der Vorsaison mit 67 Treffern in 18 Spielen die torreichsten gewesen. Alle Statistiken beziehen sich auf die Spiele der Gruppenphase (sechs Spieltage) zwischen 1992/93 und 2023/24 (ohne die zweite Gruppenphase von 1999/2000 bis 2002/03) und die Spiele der Ligaphase (acht Spieltage) ab 2024/25. (dpa/jW)