Schnalstal. Skirennfahrerin Marta Bassino wird die Olympischen Winterspiele in ihrer italienischen Heimat verletzt verpassen. Die 29 Jahre alte Exweltmeisterin zog sich bei einem Trainingssturz im Schnalstal in Südtirol eine Fraktur des Schienbeinkopfes und einen Innenbandriss im linken Knie zu. Bassino wurde noch am Mittwoch abend in Mailand operiert. Nach Verbandsangaben wird sie mindestens vier bis sechs Monate ausfallen und damit beim olympischen Saisonhöhepunkt im Februar fehlen. Die Frauen bestreiten bei den Winterspielen ihre Rennen in Cortina d’Ampezzo, just dort, wo Bassino 2021 Weltmeisterin im Parallelevent geworden war. (dpa/jW)