Dionysis Savvopoulos gestorben
Der griechische Sänger und Liedermacher Dionysis Savvopoulos ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren. Das teilte seine Familie in sozialen Medien mit, wie Deutschlandfunk Kultur am Donnerstag berichtete. Einen Namen machte sich der 1944 in Thessaloniki geborene Savvopoulos während der Jahre der Militärdiktatur von 1967 bis 1972. Seine oft hintergründig zur Revolution aufrufenden Lieder sprachen vielen Griechen aus der Seele. Für seine Haltung wurde er zeitweise ins Gefängnis geworfen. Stilistisch bediente sich Savvopoulos beim US-amerikanischen Rock, den er mit den Elementen griechischer Volksmusik verband. Der konservative griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis würdigte ihn in einer Stellungnahme als »sensiblen Griechen« und »großartigen Liedermacher«. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
