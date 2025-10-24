Jenny Kane/AP/dpa

Die Proteste gegen die menschenverachtende Migrationspolitik Washingtons gehen weiter. Schwerbewaffnete Einsatzkräfte hielten am Mittwoch (Ortszeit) in der Stadt Portland Demonstranten vor einer Einrichtung der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Distanz, die zu einem Abschiebeknast umfunktioniert worden war. Am Dienstag hatte der Entscheid eines Berufungsgerichts Öl ins Feuer gegossen. Es hob ein vorheriges Urteil auf, mit dem Präsident Donald Trump die Entsendung der Nationalgarde nach Portland untersagt worden war, um dort seine Agenda durchzusetzen. (dpa/jW)