Berlin. Der Dopingexperte Fritz Sörgel prophezeit für die En­hanced Games düstere Methoden. »Für den Aufbau des Spektakels wird es keine Hemmungen mehr geben«, sagte der Pharmakologe dem RND. »Man wird skrupellos und hinter vorgehaltener Hand auch Substanzen einsetzen, die noch nicht richtig getestet sind.« Die Enhanced Games sollen erstmals im Mai 2026 in Las Vegas stattfinden. Das Konzept der Spiele besteht darin, dass dort sämtliche Dopingmittel zugelassen sind. Vorgesehen sind drei Sportarten: Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben. Jede Einzelveranstaltung ist mit 500.000 US-Dollar dotiert. Sörgel fürchtet ein Wettrüsten: »Obwohl ein Sportler zum Beispiel eine Mischung aus Epo, einem Testosteron oder einem Wachstumshormon nimmt, muss er noch lange nicht Gold gewinnen. Die Problematik ist doch dieselbe wie beim anständigen Sport, nur auf einem höheren chemischen Level. Der Körper ist schon vor den Spielen in Las Vegas bis in die Fingerspitzen voll mit Chemikalien, doch es reicht trotzdem nicht für den Sieg. Der Athlet wird daher versuchen, an neue Substanzen zu kommen.« (dpa/jW)