Berlin. Die UEFA plant offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Nach einem Bericht der dpa gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.-o.-Duellen zu setzen. Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppenmodell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen. Auch über andere Ideen werde diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeiten. Mögliche Reformen muss am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen, in dem auch DFL-Chef Hans-Joachim Watzke sitzt. (dpa/jW)