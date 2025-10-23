Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 16 / Sport
Tennis

Chancenlos

Tokio. Nach zuletzt starken Leistungen ist Eva Lys beim Tennisturnier in Tokio chancenlos im Achtelfinale ausgeschieden. Die 23jährige verlor beim WTA-1000-Event gegen die an Nummer neun gesetzte Kanadierin Victoria Mboko deutlich mit 1:6, 1:6. Damit ist keine deutsche Spielerin mehr beim Turnier in der japanischen Hauptstadt vertreten. Lys hatte zuletzt das Viertelfinale in Beijing erreicht und damit in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 50 gemacht. (dpa/jW)

