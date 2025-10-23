Ausnahmezustand
Die Proteste in Peru reißen auch nach der Absetzung von Putschpräsidentin Dina Boluarte nicht ab. Ihr ebenfalls rechter Nachfolger José Jerí hat deshalb am Dienstag (Ortszeit) einen einmonatigen Ausnahmezustand in der Metropolregion der Hauptstadt Lima (Bild) und der benachbarten Hafenstadt Callao verhängt. Mehr als zehn Millionen Menschen sind davon betroffen. Die Regierung darf nun das Militär für Patrouillen auf die Straßen schicken und Rechte wie die Versammlungsfreiheit einschränken. (AFP/jW)
