Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 2 / Ausland
Peru

Ausnahmezustand

2025-10-22T125435Z_257100127_RC20HHAO7BXN_RTRMADP_3_PERU-VIOLENC
SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Die Proteste in Peru reißen auch nach der Absetzung von Putschpräsidentin Dina Boluarte nicht ab. Ihr ebenfalls rechter Nachfolger José Jerí hat deshalb am Dienstag (Ortszeit) einen einmonatigen Ausnahmezustand in der Metropolregion der Hauptstadt Lima (Bild) und der benachbarten Hafenstadt Callao verhängt. Mehr als zehn Millionen Menschen sind davon betroffen. Die Regierung darf nun das Militär für Patrouillen auf die Straßen schicken und Rechte wie die Versammlungsfreiheit einschränken. (AFP/jW)

