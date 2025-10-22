Rieti. Nach dem Tod eines Busfahrers bei Auseinandersetzungen rivalisierender Basketballfans in Italien sind drei Männer festgenommen worden. Dabei handelt es sich um Hooligans des Vereins Sebastiani Rieti im Alter von 20, 31 und 53 Jahren, wie die italienische Polizei berichtete. Gegen einen vierten Mann wird wegen Beihilfe ermittelt. Die drei Männer gelten als Hauptverdächtige im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff auf einen 65 Jahre alten Busfahrer, der sich am Sonntag abend als zweiter Fahrer an Bord des Fanbusses des Basketballteams Pistoia Basket befand. Er wurde bei einem Steinwurfangriff schwer verletzt und starb später. (AFP/jW)