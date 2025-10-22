Stockholm. Die Erben des argentinischen Ausnahmefußballers Diego Maradona haben einen Vertrag zur künftigen Vermarktung des Namens unterzeichnet. Wie das Unternehmen Electa Global des schwedisch-iranischen Geschäftsmanns Ash Pournouri am Dienstag mitteilte, umfasst die langfristige Vereinbarung unter anderem Produktdesign, Herstellung und Marketing »in enger Abstimmung mit der Familie«. Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren gestorben. Anders als Stars wie Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé hatte der Argentinier seinen Ruhm zu Lebzeiten kaum für Vermarktungszwecke genutzt. Auch seine Familie habe nach seinem Tod davon zunächst abgesehen, erklärte Pournouri. Es habe »einige Zeit gedauert, ihr Vertrauen zu gewinnen«. Zunächst sollen nach Unternehmensangaben Kleidung, Schuhe und Accessoires für den europäischen Markt entworfen werden. (dpa/jW)