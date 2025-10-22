Mailand. In der ersten Liga des italienischen Fußballs, der Serie A, gab es einen Negativrekord. Der am Montag abend zu Ende gegangene siebte Spieltag ist mit nur 11 Toren in zehn Spielen der Spieltag mit den wenigsten erzielten Toren in der Geschichte der Liga, seit sie in der Saison 2004/05 auf 20 Teams aufgestockt wurde. Vier Spiele endeten mit einem torlosen Remis. Am Montag abend hätte es in der Begegnung zwischen Cremonese und Udinese vier Tore gebraucht, um den neuen Negativrekord zu vermeiden. Die Partie endete aber mit einem 1:1. Der bisher niedrigste Wert an erzielten Toren lag bei 13, der bisher viermal erreicht wurde, zuletzt in der Saison 2022/23. (jW)