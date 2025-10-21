Das weltberühmte Pariser Museum Louvre öffnet nach dem spektakulären Einbruch wieder für Besucher. Allerdings könne sich die Eröffnung verzögern und einige Räume blieben ausnahmsweise geschlossen, teilte der Louvre mit. Nach dem Kunstraub am Sonntag morgen war das Museum evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen worden. Dies sollte unter anderem die Ermittlungen der Polizei in dem Museum erleichtern.

Die Staatsanwaltschaft spricht von vier Tätern. Die Fahndung nach ihnen und ihrer Beute läuft weiter auf Hochtouren. Die Maskierten hatten den Angaben nach am Sonntag morgen einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw an der Seite des Museums geparkt.

Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock des Museums, wie die Staatsanwaltschaft den Vorgang beschreibt. Dort zerstörten sie mit einem Trennschleifer eine Scheibe, um in den Ausstellungsraum in der Galerie d’Apollon zu gelangen und dort auf Beutezug zu gehen. (dpa/jW)