Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an

Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Trump und Putin beim letzten Treffen der beiden Präsidenten auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Alaska (16.8.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben in einem längeren Telefongespräch ein weiteres persönliches Treffen vereinbart. Trump nannte das Telefonat am Donnerstag abend deutscher Zeit in einem Post auf seiner Onlineplattform Truth Social »sehr produktiv«. Es sei unter anderem über die Handelsbeziehungen zwischen Russland und den USA nach einem Ende des Ukraine-Krieges gesprochen worden. Am Ende sei vereinbart worden, dass sich in der kommenden Woche hochrangige Berater Trumps und Putins treffen würden. Anschließend werde sich Trump mit Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Ziel sei dabei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Einen genauen Zeitpunkt für das Treffen nannte Trump nicht. Am Freitag will sich Trump in Washington mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen. Kiew hatte sich von dem Treffen unter anderem eine Zusage für die Lieferung von »Tomahawk«-Marschflugkörpern erhofft, die von anderen NATO-Ländern bezahlt werden sollen. Moskau hatte die USA eindringlich vor der Lieferung dieser Raketen gewarnt. Putin hatte erklärt, dass ein solcher Schritt die russisch-amerikanischen Beziehungen »ruinieren« würde. (jW)