Georgien: Innenministerium verhängt Strafe gegen finnische Außenministerin

Khalil Hamra/AP/dpa Die Ära der finnischen Neutralität ist vorbei: Außenministerin Elina Valtonen mischt mit und sich ein (Belek, 15.5.2025)

Tbilissi. Das georgische Innenministerium hat eine Geldstrafe von 5.000 Lari (rund 1.585 Euro) gegen die finnische Außenministerin Elina Valtonen verhängt, nachdem sie sich mit EU-freundlichen Protesten gegen die Regierung solidarisiert hatte. Valtonen hatte Georgien in ihrer Funktion als derzeitige Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) besucht. Vom Ort der Pro-EU-Demonstration am Parlamentsgebäude in Tbilissi nahm sie am Dienstag auch eine über soziale Medien verbreitete Videobotschaft auf. Die Regierung warf ihr vor, von dem offiziellen Besuchsprogramm abgewichen zu sein. Die georgische Regierung beklagt immer wieder, dass Politiker aus EU-Staaten sich ungefragt vor Ort in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen. Auch der deutsche Botschafter in Tbilissi war zuletzt deswegen einbestellt worden.

Die Ministerin hatte in ihrem Video ihre Unterstützung für die Demonstranten bekundet, die »über den repressiven Kurs ihres Landes besorgt« seien und »ein uneingeschränktes Recht auf Demokratie, Meinungsfreiheit und grundlegende Menschenrechte haben«. Wie das georgische Nachrichtenportal Interpressnews berichtete, wurde Valtonen wegen »Behinderung des Straßenverkehrs« mit der Geldstrafe belegt. Das georgische Außenministerium habe beim OSZE-Sekretariat außerdem eine Protestnote eingereicht, weil Valtonen öffentlich eine Erklärung abgegeben habe, die »nicht der Realität entspricht«. Tbilissi gab außerdem bekannt, dass Regierungschef Irakli Kobachidse ein geplantes Treffen mit Valtonen wegen ihrer Auftritte abgesagt habe. Valtonen behauptete hingegen auf der Plattform X, dass das Treffen auf ihre Initiative hin »wegen Terminüberschneidungen« abgesagt worden sei. (dpa/jW)