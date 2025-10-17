Nairobi: Mehrere Tote bei Beisetzung von Odinga

AP Photo/Andrew Kasuku Ein Verletzter wird am Donnerstag in Nairobi auf einer Trage geborgen

Nairobi. Während der Beisetzung des verstorbenen kenianischen Oppositionsführers Raila Odinga ist es in Nairobi zu Ausschreitungen gekommen. Vier Menschen kamen Medienberichten zufolge am Donnerstag in der Hauptstadt ums Leben, nachdem Einsatzkräfte mit Tränengas und Schüssen versuchten, eine große Menschenansammlung vor einem Stadion aufzulösen. Tausende wollten in die Arena, in der der Leichnam Odingas aufgebahrt war. Dabei brach Chaos aus, woraufhin Soldaten Warnschüsse in die Luft abgaben, wie ein Reuters-Augenzeuge berichtete. Zuvor hatten Tausende Trauernde kurzzeitig den internationalen Flughafen von Nairobi gestürmt und damit eine Zeremonie für den Verstorbenen unterbrochen. Zahlreiche Menschen strömten auch in die umliegenden Straßen und versuchten, ins Parlament einzudringen. Dort wollte die Regierung der Öffentlichkeit ursprünglich ermöglichen, von Odinga Abschied zu nehmen. Odinga war jahrzehntelang eine zentrale Figur in der kenianischen Politik. Der einstige politische Gefangene hatte fünfmal erfolglos für das Präsidentenamt kandidiert, wurde allerdings 2008 einmal Ministerpräsident des Landes. Er starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien, wo er medizinisch behandelt worden war. Präsident William Ruto und andere Staatvertreter hatten sich zum Flughafen in Nairobi begeben, um seinen Leichnam mit militärischen Ehren in Empfang zu nehmen. Videoaufnahmen zeigen aber, dass Trauernde das Rollfeld stürmten, als der Sarg aus dem Frachtraum des Flugzeugs geholt wurde. (Reuters/jW)